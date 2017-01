AirPods: basta un adesivo per evitare il furto

Marco Grigis,

Giunti nei negozi poco più di due settimane fa, i nuovi auricolari AirPods sono già un grande successo commerciale per Cupertino. È quanto ha confermato Tim Cook pochi giorni fa, in occasione di una breve intervista, e ciò che emerge dal rapido esaurimento dello scorte sulla versione online di Apple Store. Proprio perché accessorio molto ambito, nonché costoso, in molti si sono chiesti se le nuove cuffie targate mela morsicata non possano invitare malintenzionati al furto. Una comoda e simpatica soluzione, tuttavia, arriva dalle pagine di Etsy: per evitare che le AirPods vengano indebitamente sottratte, può essere sufficiente un originalissimo adesivo.

Gli auricolari AirPods vengono venduti in abbinato alla loro custodia di ricarica, un elegante case capace di garantire una giornata intera d’autonomia per i propri ascolti senza fili. La forma di questa custodia, però, sembra ricordare altri prodotti di largo consumo e, proprio per questo, potrebbe essere sfruttata per facili camuffamenti, così da allontanare le attenzioni di eventuali malintenzionati. Sarà forse per questo, di conseguenza, che su Etsy è apparso un singolare adesivo, in vendita a 4.99 dollari, per trasformare il case delle cuffie AirPods in un anonima confezione di filo interdentale.

Lo sticker in questione è pensato per essere adagiato sulla superficie frontale della custodia: data la forma della confezione, nonché l’apertura superiore a clip, all’occhio poco attento il case potrebbe essere facilmente scambiato per del comunissimo filo interdentale. Una simile idea, per quanto divertente e probabilmente efficace, può però sopravvivere solo nel breve periodo: divenuta virale la proposta sui social network, è probabile il trucco sia ormai ben conosciuto, anche da improvvisati ladri.

È decisamente probabile che, nei prossimi tempi, altre soluzioni analoghe e altrettanto creative appaiano online, sempre nell’ottica di mimetizzare le costose cuffie con prodotti super economici di uso quotidiano. Chissà, tuttavia, che Apple in futuro non decida di provvedere direttamente, anche introducendo un’apposita funzione “Find My AirPods”.