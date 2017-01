CES 2017, Cortana sale sulle auto di Nissan?

Filippo Vendrame,

Manca davvero poco all’inizio dell’appuntamento del CES 2017 di Las Vegas e Nissan ha diffuso un nuovo annuncio relativo a Cortana. Purtroppo, il video diffuso all’interno di Twitter è avaro di dettagli in quanto mostra solamente che Cortana mostra gli appuntamenti della settimana e memorizza l’appuntamento del Keynote Nissan al CES di Las Vegas. L’utilizzo di Cortana nell’annuncio è, comunque, molto significativo.

Potrebbe, infatti, essere il segnale che la casa automobilistica sia sul punto di annunciare l’integrazione dell’assistente virtuale di Microsoft all’interno delle sue auto. Si tratterebbe, dunque, di una novità molto interessante che potrebbe portare a delle prospettive di medio termine molto interessanti per i futuri modelli della casa automobilistica. Effettivamente, Nissan fa parte del gruppo Renault-Nissan che in passato ha già lavorato e collaborato con Microsoft per portare sulle auto servizi di valore aggiunto legati alla produttività. Dunque, l’eventuale integrazione di Cortana potrebbe anche essere vista come il normale proseguo di questa collaborazione.

L’anno scorso, al CES, Microsoft aveva anche collaborato con Harman per portare Office ed altre funzioni di produttività sulle auto. Possibile, dunque, che al CES 2017 la casa di Redmond faccia un annuncio simile questa volta focalizzato su Cortana e su Nissan.

Il Keynote di Nissan è per il prossimo giovedì e dunque sarà interessante scoprire a questo punto cosa sarà presentato. Il dato oggettivo è che i sistemi di infotainment stanno continuando ad evolversi molto rapidamente e presto diventeranno molto di più di un semplice sistema di controllo delle funzioni delle auto. Grazie all’integrazione di soluzioni come Cotana, Office e molto altro, gli utenti potranno non solo comandare le funzioni dell’auto con l’ausilio della voce ma anche continuare a svolgere alcune attività lavorative senza staccare le mani dal volante e mentre si recano al lavoro o a qualche importante appuntamento.