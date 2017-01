CES 2017, da WeMo nuovi dispositivi smart

Filippo Vendrame,

Continua il lavoro di Belkin nel voler offrire agli utenti la massima personalizzazione per la gestione di una smart home. Al CES 2017 di Las Vegas, il suo brand Wemo ha portato due dispositivi che permettono di rendere intelligenti quei prodotti che, invece, non lo sono in origine. Il primo è Wemo Dimmer, un’interruttore per la luce smart che permette di rendere più intelligente la gestione dell’illuminazione di casa.

Attraverso questo dispositivo le persone saranno in grado di calibrare la luminosità delle lampade con facilità e questo indipendentemente dalle lampadine presenti. Si potrà, dunque, ottenere diversi livelli di illuminazione senza rischiare sfarfallamenti o altri problemi. Le persone potranno disporre anche di una modalità “notte” programmabile a piacere e di un sistema che permette di simulare la presenza di persone anche quando effettivamente non si trovano a casa, un sorta di sistema anti ladro. Il prezzo di Wemo Dimmer non è stato ancora comunicato ma dovrebbe funzionare con dispositivi come Google Home, i termostati Nest e tanti altri ancora.

Non solo una migliore gestione dell’illuminazione domestica perchè attraverso WeMo Mini smart plug sarà possibile gestire ogni dispositivo elettrico. Trattasi, in buona sostanza, di una spina elettrica intelligente che permette di accendere o spegnere un elettrodomestico in base ad una programmazione personalizzata. Si potrà, per esempio, accendere una lampada da remoto, avviare un ventilatore e tanto altro ancora, il tutto attraverso una comoda app. Dovrebbe arrivare a breve nei negozi al prezzo di circa 35 dollari.