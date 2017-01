CES 2017, FCA svela il minivan a guida autonoma

Filippo Vendrame,

Fiat Chrysler (FCA) svelerà al CES 2017 di Las Vegas il suo primo concept di auto a guida autonoma. Portal non è una futuristica supercar ad altissime prestazioni ma bensì un più tranquillo minivan/SUV/crossover per la famiglia. Anche se FCA non fa riferimento esplicitamente al termine minivan trattasi comunque di un prodotto di questa categoria. Il curioso nome Portal sembrerebbe originato dalla forma particolare delle porte d’accesso del veicolo che si aprono e si chiudono come quelle di un ascensore.

Chrysler definisce, in buona sostanza, Portal come la prossima generazione di mezzo di trasporto per le famiglie pensato per le generazioni dei millennials. FCA descrive Portal anche come una sorta di “terzo spazio” in cui le famiglie dei millennials trascorreranno il loro tempo fuori dalla casa o dall’ufficio. Ovviamente, Portal è anche un’auto elettrica che dovrebbe disporre di circa 250 miglia di autonomia con una singola ricarica. Grazie, inoltre, ai punti di ricarica rapida sino a 350 chilowatt sarà possibile aggiungere circa 150 miglia di autonomia in appena 20 minuti.

Portal potrà disporre, ovviamente, di tutte le più avanzate tecnologie che le case automobilistiche intenderanno inserire nei veicoli del futuro. Portal potrà offrire un sistema di guida autonoma (all’inizio di Level 3 ma aggiornabile a Level 4), un sistema di comunicazione tra il veicolo e l’infrastruttura stradale ed un sacco di gadget come fotocamere per i selfie dentro l’abitacolo. Inoltre, tutti gli occupanti potranno ascoltare la loro musica preferita senza rischiare sovrapposizioni.

Non mancherà nemmeno un sistema di riconoscimento facciale e vocale che che permetterà a Portal di personalizzare le impostazioni dell’abitacolo a seconda di chi si metterà al volante.

Trattasi, comunque, di un concept anche se molto interessante che mostra tuttavia, l’idea del gruppo FCA per le proprie auto del futuro.