CES 2017: Lenovo Legion, notebook VR-ready

Luca Colantuoni,

ASUS ROG, ACER Predator, Alienware e Razer sono nomi molto noti tra gli appassionati di videogiochi. All’elenco si aggiunge oggi Lenovo che, al CES 2017 di Las Vegas, ha presentato i nuovi notebook per gaming Legion Y720 e Y520. I due modelli condividono diverse caratteristiche, differenziandosi principalmente per la risoluzione dello schermo e la scheda video. Entrambi sono VR-ready, quindi permettono il collegamento dei visori alla porta HDMI.

I nuovi notebook hanno un display IPS da 15,6 pollici (risoluzione full HD per il Legion Y520 e Ultra HD per il Legion Y720) e integrano processori Intel Core di settima generazione (Kaby Lake), fino a 16 GB di RAM DDR4 e hard disk con capacità fino a 2 TB. Gli utenti possono scegliere SSD PCIe fino a 512 GB e una tastiera retroilluminata (LED RGB per Y720 e rossi per Y520). Nel modello più potente è presente una scheda video Nvidia GeForce GTX 1060, mentre il Legion Y520 integra una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Il Legion Y720 è il primo notebook al mondo con audio Dolby Atmos, veicolato attraverso due altoparlanti JBL da 2 Watt e un subwoofer da 3 Watt, mentre il Legion Y520 offre audio Dolby Premium con due speaker da 2 Watt certificati da Harman.

Molto completa la dotazione di porte: USB Type-C, due USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Ethernet e card reader 4-in-1 per Y520; USB Type-C (Thunderbolt), tre USB 3.0, HDMI, DisplayPort e Ethernet per Y720. Per quest’ultimo è disponibile anche il ricevitore wireless per Xbox One (opzionale). Per quanto riguarda l’autonomia, Lenovo promette 4 ore per il Legion Y520 e 5 ore per il Legion Y720.

Il sistema operativo installato è ovviamente Windows 10. Disponibilità e prezzi base sono febbraio e 899,99 dollari per Y520, aprile e 1.399,99 dollari per Y720. Entrambi i notebook arriveranno in Europa nelle settimane successive con prezzi simili (899 e 1.299 euro).