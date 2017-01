CES 2017, Lenovo Smart Assistant gestisce la casa

Filippo Vendrame,

Il mercato delle smart home è in rapida crescita. Entro il 2019, i produttori dovrebbero aver immesso sul mercato quasi due miliardi di dispositivi domestici intelligenti. Tuttavia, nonostante la vivacità del mercato, le persone fanno ancora fatica ad abbracciare questi dispositivi. Il primo problema è legato all’alto costo ed il secondo problema è nella “confusione” di questo mercato che porta i consumatori a non comprendere bene quale dispositivo possa andare bene per le loro esigenze. Offrire una perfetta esperienza di smart home a un maggior numero di abitazioni e rendere le tecnologie maggiormente accessibili sono tra i grandi obiettivi di Lenovo per il “mondo connesso”.

Dopo aver condotto una serie di studi sulle problematiche e sulle esigenze dei consumatori, Lenovo ha progettato Smart Assistant, un nuovo digital personal assistant che si avvale dei servizi vocali basati su cloud di Amazon Alexa. Elegante e realizzato in collaborazione con Amazon, Lenovo Smart Assistant riconosce i comandi vocali dell’utente per eseguire ricerche sul Web, riprodurre brani musicali, creare liste, ricordare appuntamenti in agenda e molto altro ancora. E dal momento che il cervello di Alexa si trova nel cloud, la sua intelligenza continua via via a perfezionarsi con l’uso. Lenovo Smart Assistant è progettato anche per gestire i dispositivi Lenovo dedicati alla smart home oltre a una quantità di prodotti di terze parti, per ampliare le opzioni a disposizione dell’utente.

L’innovazione non finisce qui perchè Lenovo Smart Storage completa le proposte smart home di Lenovo presentate a CES 2017 di Las Vegas con una soluzione di digital storage sicura, dall’enorme capacità (6TB), accesso wireless dual-band e capacità di sincronizzazione automatica multidispositivo. Progettato all’insegna della sicurezza e per l’accesso P2P (peer-to-peer) a contenuti archiviati come fotografie, brani musicali e documenti, Lenovo Smart Storage offre agli utenti il controllo rapido su dati e file. Inoltre, il software integrato per il riconoscimento facciale è in grado di organizzare un’intera raccolta di fotografie con grande precisione sulla base dei volti delle persone ritratte.

Lenovo Smart Assistant sarà disponibile nelle versioni Light Gray, Green e Orange, in America da maggio 2017 ad un prezzo ancora da stabilire. Lenovo Smart Assistant in versione Harman Kardon Edition sarà sempre disponibile da maggio 2017. Lenovo Smart Storage sarà disponibile in America ancora da maggio 2017 ad un prezzo non ancora comunicato.