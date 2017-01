CES 2017: Lenovo aggiorna la serie ThinkPad X1

Luca Colantuoni,

Lenovo ha presentato al CES 2017 i nuovi modelli della serie ThinkPad X1. Il produttore cinese ha aggiornato i ThinkPad X1 Carbon, X1 Tablet e X1 Yoga, introducendo diversi miglioramenti in termini di design e specifiche hardware. I notebook sono più leggeri, più sottili e integrano i recenti processori Intel Kaby Lake. I tre modelli saranno in vendita negli Stati Uniti tra febbraio e marzo, ma arriveranno anche in Europa nelle settimane successive.

ThinkPad X1 Carbon

Il ThinkPad X1 Carbon, giunto alla quinta generazione, è un notebook di fascia alta con schermo IPS da 14 pollici (1920×1080 è 2560×1440 pixel). Lenovo ha ridotto ulteriormente il peso (1,14 Kg) e l’ingombro, riuscendo ad inserire il display in una cornice da 13,3 pollici. Oltre al tradizionale colore nero, gli utenti possono scegliere la versione silver. La qualità costruttiva è sempre al top, grazie all’utilizzo di un telaio in fibra di carbonio. La dotazione hardware comprende processori Intel Core di settima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD SATA o PCIe fino a 1 TB, webcam HD a 720p e sensore IR per Windows Hello, connettività LTE, porte USB 3.0 e Thundebolt 3. Il sistema operativo è Windows 10 Pro Signature Edition. Il prezzo base è 1.599 euro.

ThinkPad X1 Tablet

Il ThinkPad X1 Tablet è un ibrido 2-in-1 con schermo IPS da 12,2 pollici (2150×1440 pixel), processori Intel Core di settima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD SATA M.2 o PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB, fotocamere da 8 e 2 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e LTE, altoparlanti stereo, porte USB Type-C e USB 3.0. La batteria offre un’autonomia fino a 10 ore che può essere incrementata di altre 5 ore con il Productivity Module. Il Presenter Module aggiunge invece un proiettore che simula un display da 60 pollici. Il sistema operativo è Windows 10 Pro/Home Signature Edition. Il prezzo base è 1.699 euro.

ThinkPad X1 Yoga

Il ThinkPad X1 Yoga è infine un convertibile con display touch OLED (2560×1440 pixel) o IPS (2560×1440 o 1920×1080 pixel) da 14 pollici. La cerniera permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi. La dotazione hardware include processori Intel Kaby Lake, fino a 16 GB di RAM, SSD SATA o PCIe fino a 1 TB, porte USB 3.0 e USB Type-C (Thunderbolt 3), connettività WiFi, Bluetooth e LTE. La batteria ha un’autonomia fino a 16 ore. La stilo ricaricabile consente di scrivere e disegnare sullo schermo. Il sistema operativo è Windows 10 Pro Signature Edition. Il prezzo base è 1.799 euro.