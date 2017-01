PowerRay: drone subacqueo con videocamera 4K

Cristiano Ghidotti,

La pesca è un’attività da sempre legata alla tradizione, sia che si tratti della pratica finalizzata all’ottenimento di cibo che di quella sportiva. Anche in questo ambito, però, le innovazioni possono dire la loro e semplificare notevolmente la vita. Ne è la dimostrazione un drone presentato tra i padiglioni del Consumer Electronics Show 2017 in scena a Las Vegas dall’azienda PowerVision: si chiama PowerRay ed è in grado di muoversi agilmente sotto il livello dell’acqua.

La sua principale utilità è quella di trovare i pesci e monitorarne gli spostamenti, attraverso una componente (opzionale) chiamata appunto FishFinder, un Sonar che può individuarli fino a 70 metri di profondità. Il drone in sé, invece, si può immergere fino a 30 metri e integra una videocamera in grado di effettuare registrazioni in formato 4K. Altre funzionalità offerte sono la misurazione della temperatura subacquea e l’invio delle immagini ad un’applicazione disponibile per Android o iOS. Non manca nemmeno la possibilità di immergersi in un’esperienza di realtà virtuale attraverso i visori compatibili.

Ancora, PowerRay è equipaggiato con quella che il costruttore chiama Internal Fish Luring Light, ovvero una lampada che emette una luce blu in grado di attirare i pesci. Lo stesso può essere fatto facendo rilasciare al drone delle esce nelle posizioni desiderate. Al momento non è stato confermato il prezzo di vendita, ma in occasione del CES 2017, PowerVision ha annunciato che la fase di pre-ordine prenderà il via il 27 febbraio.