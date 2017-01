CES 2017: Acer annuncia nuovi gaming laptop

Luca Colantuoni,

Anche Acer ha scelto il CES 2017 per annunciare nuovi notebook indirizzati al settore gaming. Si tratta dei Predator 21 X e 17 X, Aspire V Nitro e Aspire VX 15, tutti con processori Intel Core di settima generazione (Kaby Lake) e schede video Nvidia basate sull’architettura Pascal. Essendo prodotti di nicchia con caratteristiche di fascia alta, i prezzi sono piuttosto elevato, ma la cifra necessaria per acquistare il Predator 21 X è fuori portata per la maggioranza degli utenti: 9.999 euro!

Acer Predator 21 X e 17 X



Il Predator 21 X è il primo notebook al mondo con schermo IPS curvo da 21 pollici con risoluzione di 2560×1080 pixel a 120 Hz. Un’altra caratteristiche esclusiva è la tecnologia di eye-tracking sviluppata da Tobii che permette di cercare gli oggetti e sparare ai nemici utilizzando lo sguardo. Oltre ad un sofisticato sistema di raffreddamento (5 ventole e 9 heatpipe), il notebook integra un processore Intel Core i7-7820HK, 64 GB di RAM, hard disk da 2 TB, fino a quattro SSD da 512 GB in configurazione RAID 0 e due GPU Nvidia GeForce GTX 1080 in configurazione SLI. Il prezzo di questo “mostro” è di poco inferiore ai 10.000 euro.

Il Predator 17 X con schermo IPS da 17,3 pollici (1920×1080 o 3840×2160 pixel) è stato aggiornato con il processore Intel Core i7-7820HK e la GPU Nvidia GeForce GTX 1080 con 8 GB di memoria GDDR5X. La dotazione hardware include fino 64 GB di RAM, SSD SATA in RAID 0 o PCIe NVMe. Il prezzo base è 2.999 euro. Entrambi eseguono Windows 10.

Acer Aspire V 15 e V 17 Nitro Black Edition



Chi non vuole chiedere un prestito per acquistare il Predator 21 X può scegliere i nuovi Aspire V 15 e V 17 Nitro Black Edition. I due notebook sono stati aggiornati con i processori Intel Core Kaby Lake (fino al Core i7-7700HQ), scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 e RAM fino a 16 GB. Sono presenti inoltre SSD SATA o PCIe fino a 512 GB, hard disk fino a 2 TB, porte USB Type-C, USB 3.0 e USB 2.0, uscita HDMI e lettore di impronte digitali. Acer offre anche versioni con display Ultra HD. Il prezzo base è 1.299 euro.

Acer Aspire VX 15



Il nuovo Aspire VX 15 è un notebook da gioco più economico rispetto ai precedenti. La dotazione hardware include uno schermo IPS da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processore Intel fino al Core i7-7700HQ, fino a 16 GB di RAM, scheda video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, SSD da 512 GB e hard disk da 1 TB. Il prezzo base è 899 euro.