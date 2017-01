CES 2017: ASUS aggiorna notebook e PC con Kaby Lake

Luca Colantuoni,

In attesa dell’evento principale, ovvero l’annuncio del nuovo smartphone ZenFone, ASUS ha mostrato al CES 2017 di Las Vegas diversi prodotti (notebook e PC) con i recenti processori Intel Core di settima generazione. Per ultrabook, convertibili, ibridi 2-in-1 e all-in-one delle serie ZenBook, ZenBook Flip, Transformer Pro e Zen AiO non ci sono altre novità. L’azienda taiwanese ha svelato inoltre un notebook business (ASUSPro B9440) e un PC desktop di piccole dimensioni (VivoPC X).

I nuovi processori Intel Kaby Lake sono essenzialmente versioni ottimizzate dei precedenti Skylake, essendo ancora realizzati con processo produttivo a 14 nanometri. Il chipmaker di Santa Clara ha apportato diverse modifiche all’architettura che hanno permesso di incrementare le prestazioni e ridurre i consumi. Gli utenti dovrebbero notare questi effetti positivi nei nuovi ZenBook UX310/UX330/UX510, ultrabook con display da 13,3 e 15,6 pollici disponibili in varie configurazioni. I prezzi base sono 699, 749 e 999 dollari.

Gli altri modelli aggiornati sono il convertibile ZenBook Flip UX360UA (899 dollari), l’ibrido 2-in-1 Transformer Pro T304 (999 dollari) e gli all-in-one Zen AiO Pro Z240IE (1.799 dollari), Zen AiO ZN270IE (999 dollari) e Zen AiO ZN241IC (999 dollari). Molto interessante è invece il nuovo ASUSPro B9440 con telaio in lega di magnesio e schermo da 14 pollici.

La dotazione hardware include processori Intel Coer i5/i7 di settima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD M.2 fino a 512 GB, due porte USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Lo spessore molto ridotto non ha permesso di aggiungere altre porte. Il notebook sarà disponibile da maggio ad un prezzo base di 999 dollari.

Il VivoPC X è infine un piccolo PC desktop per il settore gaming. Il dispositivo, progettato specificamente per la realtà virtuale, integra un processore Intel Core i5 (Kaby Lake), 8 GB di RAM, scheda video Nvidia GeForce GTX 1060, hard disk fino a 2 TB e SSD M.2 da 512 GB. Sono presenti inoltre due porte USB 2.0, quattro porte USB 3.1, due uscite HDMI e una DisplayPort. Il prezzo base è 799 dollari.