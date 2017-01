CES 2017: Casio WSD-F20 con Android Wear 2.0 e GPS

Cristiano Ghidotti,

Uno dei brand più importanti e storici dell’industria orologiaia si è unita alla schiera di aziende impegnate nel settore degli smartwatch lo scorso anno con il lancio del modello WSD-F10 e torna quest’anno con un upgrade in occasione dell’evento CES 2017 di Las Vegas: ecco il nuovo Casio WSD-F20, un dispositivo indossabile pensato in primis per chi effettua attività all’aperto, che entra a far parte del catalogo Pro Trek Smart.

Tra i punti di forza, il fatto di essere equipaggiato al momento del lancio con la piattaforma Android Wear 2.0 (anche il modello WSD-F10 riceverà l’update nel corso della primavera). Oltre a questo, il produttore ha scelto di integrare il modulo GPS, così che la geolocalizzazione non debba più dipendere dallo scambio di dati con uno smartphone.

Il design rimane pressoché invariato rispetto a quello del predecessore: sono presenti tre pulsanti fisici sul lato destro della cassa, è possibile immergersi in acqua fino ad una profondità di 50 metri e il display circolare dual layer permette di selezionare l’utilizzo di un quadrante monocromatico in alternativa a quello a colori da smartwatch. La superficie dispone ora di una superficie anti-fouling coating sul touchscreen, che riduce il segno delle impronte lasciate dall’interazione.

Non mancano funzionalità da fitness tracker, ovvero per il monitoraggio dell’attività fisica. Le mappe integrate sono fornite da Mapbox. Aggiunte anche due watchface inedite, Location e Traveler, da selezionare in base alla modalità di utilizzo. Casio WSD-F20 sarà in vendita a partire dal 21 aprile, ad un prezzo non ancora annunciato, ma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari come per il predecessore al momento del lancio. Due le colorazioni disponibili: nero e arancio.