CES 2017, ecco le scarpe per la realtà virtuale

Filippo Vendrame,

Se il 2017 è stato l’anno della realtà virtuale, il 2017 potrebbe essere l’anno degli accessori per questa splendida tecnologia. Al CES 2017 di Las Vegas, l’azienda giapponese Cerevo ha presentato Taclim, una sorta di controller per il moto dedicati alla realtà virtuale che semplicemente vanno calzati ai piedi. Possono essere visti come una sorta di scarpe che permettono di far interagire anche le estremità del corpo negli ambienti virtuali.

Possono trovare utilità in moltissimi scenari. Si pensi, per esempio, ai giochi d’azione dove può essere necessario correre o dare calci ad un nemico. Sino ad oggi, queste possibilità erano precluse perchè di fatto esistevano solamente controller dedicati alle mani. Questo particolare ed interessante prodotto è ancora un prototipo ma l’azienda ha deciso di portarlo al CES per raccogliere feedback da parte degli utenti per migliorare rapidamente il suo sviluppo. Che si tratti di una versione di sviluppo lo si nota anche dal design particolarmente goffo. Inoltre, questa scarpe non risultano particolarmente comode ed è difficile anche mantenere l’equilibrio, soprattutto quando si interagisce con le gambe ed i piedi nel mondo virtuale.

Tuttavia, la base del prodotto si dimostra già oggi efficace permettendo una corretta interazione nella realtà virtuale anche se ci sono ancora un po’ di problemi nell’uso. Queste scarpe per la realtà virtuale dovrebbero debuttare entro il prossimo autunno ma l’azienda giapponese sembra non voglia commercializzarle per le utenze consumer ma solo per il mondo business. Target gli imprenditori che vogliono pubblicizzare i loro giochi o i loro servizi.

Una volta in vendita, queste scarpe per la realtà virtuale costeranno tra i 1000 ed i 1500 dollari e dovrebbero funzionare con la maggior parte delle piattaforma hardware per la realtà virtuale.