CES 2017: Eli ZERO, auto elettrica da città

Filippo Vendrame,

Il CES 2017 di Las Vegas sta portando tante novità anche sul fronte delle automobili ed in particolare sulla mobilità elettrica. Alla fiera è stata presentata Eli ZERO, un’interessante mini auto da città a trazione completamente elettrica. La startup che ha progettato questo modello non ha fornito tutti i dettagli ma si è limitata a svelarne l’estetica e qualche dato tecnico. Comunque, la Eli Zero dovrebbe presentare dimensioni simili a quelle della già ben nota Renault Twizy, che misura 2.32 metri di lunghezza, 1.19 metri di larghezza e 1.46 metri di altezza. Rispetto al modello della casa francese, però, questo dispone di serie di due posti comodi e soprattutto di una cabina chiusa.

La Renault Twizy, infatti, non dispone di portiere che possono, però, essere acquistate a parte. In un’email mandata ai media, Eli Motors sostiene che questo modello sarà in grado di rivedere la mobilità urbana. Effettivamente, soprattutto nelle grandi metropoli, macchine agili e di dimensioni contenute sono l’ideale per gli spostamenti. Due posti comodi, inoltre, sono più che sufficienti per garantire un’adeguata mobilità negli spazi cittadini. Eli Zero, dunque, potrebbe rispondere alle necessità di trasporto delle aree oramai sature di traffico nelle grandi città.

Eli Zero dovrebbe essere in grado di raggiungere le 25 miglia orarie, dunque poco di più di 40 Km/h ed avere un’autonomia compresa tra le 40 e le 75 miglia cioè tra i 64 Km ed i 120 Km. Gli interni, comunque, non saranno assolutamente spartani perchè gli occupanti potranno contare su tutti i normali confort come la radio e l’aria condizionata. Eli Zero debutterà innanzitutto sul mercato americano ed europeo e la disponibilità è prevista entra la fine del 2017 ad un prezzo di circa 10 mila dollari.