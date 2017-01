CES 2017: nuovi convertibili e all-in-one da HP

Luca Colantuoni,

HP ha presentato al CES 2017 di Las Vegas quattro nuovi prodotti, due notebook e due PC all-in-one. La vera novità è il convertibile EliteBook x360, mentre per Spectre x360 15, ENVY Curved AIO 34 e Sprout Pro si tratta di versioni aggiornate con una migliore dotazione hardware. Il produttore ha comunicato la disponibilità negli Stati Uniti. Non è chiaro se e quando arriveranno negli altri paesi.

HP Spectre x360 15



Le differenze estetiche tra il nuovo e il vecchio modello sono minime. HP ha incrementato leggermente lo spessore (da 15,9 a 17,8 millimetri) per aggiungere la scheda video Nvidia GeForce 940MX e una batteria più grande del 23% che offre fino a 12,5 ore di autonomia. La tecnologia Fast Charge permette di ottenere un livello di carica del 50% in 30 minuti. È stato inoltre ridotto lo spessore delle cornici (4,65 millimetri) intorno allo schermo da 15,6 pollici (full HD o Ultra HD).

La dotazione hardware comprende processori Intel Core di settima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB, altoparlanti stereo frontali con audio Bang & Olufsen, tastiera retroilluminata, trackpad in vetro, webcam a 1080p, card reader, porte USB Type-C, USB 3.0, Thunderbolt 3 e HDMI. Il prezzo della configurazione base (8 GB di RAM e SSD da 256 GB) è 1.279,99 dollari.

HP EliteBook x360



Il nuovo EliteBook x360 è il convertibile business più sottile del mondo (14,95 millimetri). La dotazione hardware comprende un display da 13,3 pollici (full HD o Ultra HD), processori Intel Core i5/i7 (Kaby Lake), fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, due porte USB 3.0, USB Type-C, card reader microSD, lettore di smart card, uscita HDMI, audio Bang & Olufsen e batteria da 57 Wh con supporto Fast Charge che offre un’autonomia fino a 16,5 ore.

Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali e la fotocamera ad infrarossi che consentono di effettuare il login con Windows Hello. Insieme a Windows 10 Pro sono installate alcune applicazioni per la sicurezza aziendale, tra cui HP WorkWise. Il prezzo non è stato comunicato, ma dovrebbe essere di circa 1.500 dollari.

HP ENVY Curved AIO 34

Le principali caratteristiche del nuovo ENVY Curved AIO 34 si deducono chiaramente dal nome. Si tratta infatti di un PC all-in-one con schermo IPS curvo Ultra WQHD da 34 pollici. All’interno della base sono presenti tutti i componenti: processore Intel Core i5/7 (Kaby Lake), fino a 16 GB di RAM, scheda video Nvidia GeForce GTX 950M o AMD Radeon RX 460, SSD fino a 256 GB, hard disk fino a 2 TB o SSHD fino a 1 TB.

Nella base sono stati integrati anche il chip per la ricarica wireless e la soundbar a quattro altoparlanti di Bang & Olufsen, mentre sul retro sono presenti quattro porte USB 3.0 e la porta USB Type-C. Sulla parte superiore dello schermo è fissata la webcam con sensore IR compatibile con Windows Hello. Il prezzo base è 1.729,99 dollari.

HP Sprout Pro



Lo Sprout Pro è un PC all-in-one piuttosto originale, in quanto la tastiera è stata sostituita da un secondo display da 21,3 pollici (Touch Mat), con il quale è possibile interagire tramite dita o stilo. Sulla parte superiore dello schermo full HD da 23,8 pollici sono presenti una webcam da 14,6 megapixel e un proiettore HD che consentono al scansione 3D degli oggetti posizionati sul Touch Mat. la dotazione hardware comprende processori Intel Core i7-7770T, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB o SSHD fino a 1 TB e GPU Nvidia GeForce GTX 960M.

Lo Sprout Pro G2 sarà disponibile da marzo in diversi paesi ad un prezzo non comunicato. La prima generazione costa circa 2.200 dollari, quindi per il nuovo modello è prevista una cifra simile.