CES 2017, LeEco svela due bici smart con Android

Filippo Vendrame,

Al CES 2017 di Las Vegas, l’azienda cinese LeEco ha annunciato due biciclette intelligenti basate sulla piattaforma BikeOS che si basa a sua volta su Android. Saranno disponibili negli Stati Uniti durante il secondo trimestre del 2017, anche se non c’è ancora nessuna informazione sui prezzi. Le due biciclette intelligenti, Smart Road Bike e Smart Mountain Bike hanno tutto quanto serve per primeggiare in termini di specifiche tecniche. Dispongono, infatti, di un telaio in fibra di carbonio ed hanno un cambio ad 11 rapporti. La prima è, nello specifico, una bici da strada, la seconda una Mountain Bike dal peso rispettivamente di 8,4 chili e di 12,2 chili.

Ogni bicicletta è dotata del processore Snapdragon 410 che gestisce uno schermo da 4 pollici. Le persone potranno contare su di un completo sistema di navigazione fornito da Here Maps e su una sorta di sistema di comunicazione walkie-talkie che permetterà di comunicare con le altre smart bike di LeEco presenti nelle vicinanze. Questo mini computer integrato nelle bici permette anche la riproduzione della musica per allietare le corse su strada o nei boschi delle persone. Ma c’è ancora molto di più perché le bici di LeEco dispongono, anche, di bussola, accelerometro, barometro, luci, allarme, e supportano accessori di terze parti per operazioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca. Non manca anche un lato social. Le bici permetteranno di registrare l’attività sportiva che potrà, poi, essere condivisa.

Trattasi, dunque, di biciclette che puntano a rendere smart l’attività sportiva. LeEco è un’azienda che sta tentando di portare avanti molti progetti in tantissimi ambiti ma sta vivendo alcuni problemi sul fronte finanziario. Dunque, è possibile che queste bici possano rimanere solo un sogno per molti sportivi.