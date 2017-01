CES 2017: nuovi Chromebook da Acer e ASUS

Luca Colantuoni,

Tra i numerosi notebook basati su Windows 10 annunciati dai maggiori produttori mondiali al CES 2017 di Las Vegas, c’è spazio anche per due laptop basati su Chrome OS. Si tratta del Chromebook 11 N7 di Acer e del Chromebook Flip C302 di ASUS che, a parte il sistema operativo, hanno poco in comune. Il primo è infatti un modello rugged indirizzato agli studenti, mentre il secondo è un convertibile con telaio in metallo. I prezzi sono ovviamente piuttosto differenti.

Acer Chromebook 11 N7



Il Chromebook 11 N7 possiede un telaio in plastica rinforzata che può supportare urti e cadute da un altezza di 122 centimetri, temperature elevate, umidità, pioggia e vibrazioni (certificazione MIL-STD-810G). Il notebook non è waterproof, ma la tastiera è stata realizzata per evitare il contatto dell’acqua con i componenti interni. La dotazione hardware comprende uno schermo da 11,6 pollici (1366×768 pixel), 4 GB di RAM, 16/32 GB di storage, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0, porte USB 3.0 (due) e HDMI, slot SD e batteria con autonomia fino a 12 ore. Il prezzo base è 299 euro.

ASUS Chromebook Flip C302



Il Chromebook Flip C302 possiede uno schermo touch da 12,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore Intel Core m3-6Y30, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di storage. ASUS offre anche una versione con processore Core m3-6Y75, 8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Sono presenti inoltre due porte USB 3.0 e un card reader microSD. Il prezzo base è 499 dollari. Entrambi i Chromebook permettono di accedere al Google Play Store e di installare le app Android.