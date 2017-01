CES 2017: le soundbar LG con Chromecast built-in

Cristiano Ghidotti,

Il comparto audio è tanto importante quanto quello video, in termini di coinvolgimento quando si parla di un’esperienza multimediale dedicata all’ambito domestico. Ecco perché LG, oltre a presentare i nuovi televisori con tecnologia Nano Cell, ha portato al CES 2017 di Las Vegas anche alcuni prodotti dedicati al sonoro. Spiccano due soundbar, entrambe equipaggiate con il sistema Chromecast built-in.

Questa permette agli utenti, ad esempio, di effettuare lo streaming della musica in modalità wireless direttamente dal loro smartphone o tablet, senza dover connettere il jack del dongle Chromecast Audio all’ingresso ausiliario. Presente in entrambi i casi quello che il produttore chiama 4K Audio (24 bit x 96 kHz x 2 canali = 4.000 kbps), il supporto alla riproduzione in qualità lossless e l’upsampling dei file a bitrate ridotto fino a 24 bit/192 kHz. Sebbene non sia menzionato nel comunicato, dovrebbe inoltre essere garantita la compatibilità allo streaming multi-room e l’interazione con dispositivi per la casa come Google Home.

Il modello SJ9, visibile nell’immagine qui sotto, integra la tecnologia Dolby Atmos per offrire una qualità cinematografica, effettuando il rendering di suoni ed effetti nello spazio in 3D, attraverso la serie di più altoparlanti.

La variante SJ8, invece (raffigurata in chiusura), perde questa caratteristica, ma grazie al suo spessore di soli 38 mm può essere posizionata su qualsiasi mobile con un ingombro minimo. Al momento non sono stati rivelati i prezzi per le due soundbar portate da LG a Las Vegas, né una data precisa di commercializzazione.