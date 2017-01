CES 2017: i nuovi TV Samsung con tecnologia QLED

Cristiano Ghidotti,

Samsung risponde alla proposta Nano Cell di LG portando al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas due nuove serie di televisori equipaggiati con l’inedita tecnologia QLED. Il produttore sudcoreano promette una qualità dell’immagine senza pari, da qualsiasi angolazione e funzionalità avanzate per quanto riguarda la condivisione dei contenuti multimediali in ambito domestico.

Le linee Q8 e Q9, la prima con schermo curvo, costituiscono un’evoluzione dei modelli Quantum Dot presentati lo scorso anno. Il design è stato migliorato e ottimizzato, ma è nella qualità del pannello che si nasconde il vero punto di forza: luminosità fino a 2.000 nit per contrasti elevatissimi, con pieno supporto alla visione di immagini HDR, mediante una retroilluminazione uniforme nonostante l’adozione del sistema edge LED. Ovviamente la risoluzione è 4K o Ultra HD come preferisce chiamarla l’azienda. Queste le parole di Hyun Suk Kim, presidente della divisione Visual Display Business di Samsung, riportate in un comunicato.

Il 2017 segnerà un importante svolta per quanto riguarda l’industria dei display, che entrerà nell’era dei QLED. Con l’avvento di queste TV offriremo la migliore qualità possibile dell’immagine su schermo. Siamo riusciti a risolvere alcuni dei problemi che in passato causavano inconsistenze nell’esperienza di visione e problemi ai clienti, definendo nuovamente un valore fondamentale per il mercato.

Presente anche un sistema che consente il mirroring e lo streaming dei contenuti multimediali da smartphone, tablet e altri dispositivi, in modalità wireless. Una tecnologia integrata (e al momento non meglio precisata) che ricorda da vicino quella offerta dai dongle della gamma Google Chromecast. Al momento non sono stati resi noti i prezzi dei nuovi televisori in questione, né tantomeno le tempistiche necessarie per poterli vedere arrivare nei negozi.