CES 2017, Whirlpool porta Alexa nel frigorifero

Filippo Vendrame,

Al CES 2017 di Las Vegas c’è anche spazio per la domotica. Alexa, l’assistente digitale creato da Amazon, è già oggi capace di espletare diverse mansioni. Per esempio, le persone possono tranquillamente ordinare da mangiare, una pizza magari, solamente con l’ausilio della voce. Ma alla fiera di Las Vegas è stato fatto un passo in più verso la direzione di rendere sempre più smart le case. Whirlpool ed Amazon, infatti, hanno unito le forze per portare Alexa all’interno degli elettrodomestici smart della multinazionale statunitense.

Il futuro in cui sarà possibile gestire gli elettrodomestici con solamente l’uso della voce sta per diventare finalmente realtà. Per esempio, le persone potranno attivare il lavaggio della lavatrice di casa o impostare la temperatura del frigo in maniera semplice solamente mediante un semplice comando impartito con la voce. Le possibilità d’utilizzo sono davvero tante e dipenderà molto dal tipo di elettrodomestico utilizzato. Alexa probabilmente non potrà cucinare al posto delle persone ma sicuramente gli utenti saranno in grado di accendere e spegnere il forno.

Purtroppo, al momento non si conoscono ulteriori dettagli come l’effettivo grado di integrazione di Alexa con gli elettrodomestici smart di Whirlpool. Non sono note nemmeno le tempistiche ed i prezzi. La multinazionale americana ha solamente affermato che questi nuovi elettrodomestici smart debutteranno presto e comunque entro la fine dell’anno.

Per le casalinghe o per i single disordinati potrebbe, dunque, arrivare presto un prezioso aiuto per la gestione della casa