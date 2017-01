Energous: ricarica a distanza con sistema WattUp

Cristiano Ghidotti,

La ricarica wireless dei dispositivi tecnologici non è certo cosa nuova. Sono già molti i device che la impiegano, soprattutto nel segmento di mercato degli indossabili. Ciò che propone Energous è però diverso: si tratta di ricarica wireless a distanza, ovvero che consente una maggiore libertà agli utenti. I primi prodotti basati sulla tecnologia sviluppata internamente, chiamata WattUp, saranno commercializzati entro i prossimi mesi. L’annuncio è giunto in occasione del Consumer Electronics Show 2017 in scena a Las Vegas.

Il sistema funziona tramite radiofrequenze: una base di ricarica le invia e un piccolo ricevitore le tramuta in elettricità convogliandola poi all’interno della batteria. Inizialmente la distanza coperta sarà di pochi centimetri, entro fine anno ne arriverà una nuova versione in grado di coprire lo spazio di un’intera scrivania e nel corso del 2018 si potrà arrivare a 4,5 metri, dunque una stanza di medie dimensioni. WattUp sarà compatibile con qualsiasi dispositivo, compreso quelli già in commercio: basterà inserire nello slot di ricarica una ricevitore. L’idea è quella di permettere agli utenti di scordarsi il dovere di controllare il livello d’autonomia dei propri gadget tecnologici.

Un approccio di questo tipo alla ricarica, una volta ottimizzato, potrà tornare utile anche in ambito professionale ed essere adattato ad ogni contesto. Il video dimostrativo in streaming qui sopra, ad esempio, ne mostra il funzionamento in un ufficio o addirittura all’interno dell’abitacolo di un’automobile. Già siglate partnership anche per l’impiego nel settore ospedaliero.

In termini di vantaggi rispetto alla più tradizionale ricarica wireless, quella offerta da Energous impiega ricevitori molto più piccoli rispetto agli avvolgimenti presenti, ad esempio, all’interno degli smartwatch attuali: meno spazio occupato, meno ingombro e peso, più libertà in termini di design.