Nintendo Switch: molti giochi con Unreal Engine

Cristiano Ghidotti,

Tra una decina di giorni andrà in scena la presentazione ufficiale di Nintendo Switch: l’occasione perfetta per conoscere tutti i dettagli sulla console ibrida del gruppo nipponico, già svelata in parte nel mese di ottobre, con una corposa anteprima. Sarà possible saperne di più anche sulla line-up di giochi che accompagnerà la piattaforma nei negozi nel mese di marzo, così come su quelli che arriveranno in un secondo momento.

Ad aumentare l’hype è oggi Epic Games, con una dichiarazione a Takayuki Kawasaki, territory manager per il Giappone, che intervenendo sulle pagine del sito Social VR Info afferma che sono molti i titoli attualmente in fase di sviluppo per Switch ad essere basati su Unreal Engine. Tra questi figurerà sicuramente Season of Heaven, una produzione indie firmata dal team francese AnyArts. Anche Dragon Quest XI di Square Enix è costruito sullo stesso motore e arriverà sulla console Nintendo. Kawasaki ha anche affermato che diversi studi giapponesi sono al lavoro sulla piattaforma.

Sfortunatamente, gli acquirenti della console non potranno giocare a Mass Effect: Andromeda. La conferma arriva direttamente da BioWare, più precisamente da Michael Gamble, che l’ha dichiarato attraverso le pagine del sito Stevivor. Il titolo, uno dei più attesi di quest’anno, sarà dunque disponibile solo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Rimane da capire anche quale sarà il prezzo fissato per Switch al momento del lancio: a fine novembre si è ipotizzato un esborso economico inferiore alle 200 sterline per quanto riguarda il territorio britannico, circa 230 euro nel resto del vecchio continente. Trattandosi di voci di corridoio non confermate, ovviamente vanno prese con le pinze.