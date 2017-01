Super Mario Run a quota 90 milioni di download

Cristiano Ghidotti,

Non conosce sosta il successo di Super Mario Run. Il volume delle installazioni continua a crescere e ha raggiunto, stando a quanto riporta il Wall Street Journal (sulla base delle informazioni fornite dai ricercatori di Newzoo), quota 90 milioni di download. Il titolo sviluppato da Nintendo, al momento esclusiva iOS, sembra dunque aver centrato l’obiettivo, almeno nella prima fase della sua disponibilità.

Ciò nonostante, sono solamente 3 milioni coloro che hanno deciso di mettere mano al portafogli e acquistare la versione completa al prezzo di 9,99 euro (circa il 3% del totale), che permette di accedere a tutti i livelli senza alcuna limitazione. Fino ad oggi, dunque, Super Mario Run avrebbe portato nelle casse del gruppo di Kyoto circa 30 milioni di dollari, una cifra comunque consistente, valutando che il lancio è avvenuto solo una ventina di giorni fa e che dunque gli introiti si attestano a circa 1,5 milioni di dollari ogni 24 ore. Segnali positivi in vista del lancio di Switch, nuova console ibrida della grande N sul mercato a partire dal mese di marzo.

Si ricorda che qualche giorno fa sono state aperte le preregistrazioni per la versione Android, direttamente sulle pagine di Play Store. Questo permette agli utenti di ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile anche per il sistema operativo mobile di Google. Tenendo in considerazione la diffusione capillare della piattaforma (oltre l’80% di market share a livello globale), il suo debutto farà segnare una notevole impennata nel volume delle installazioni. Bastano un paio di click per essere avvisati e avviare il download non appena possibile.