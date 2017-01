CES 2017, Amazon Alexa entra nel frigo di LG

Filippo Vendrame,

Lo scorso anno, al CES 2016, LG mostrò un frigo smart dotato della piattaforma Windows 10 che permetteva sia di gestire le impostazioni dell’elettrodomestico che di passare il tempo giocando a qualche mini gioco. Al CES 2017 di Las Vegas, invece, LG ha portato un modello nuovo questa volta dotato dell’assistente digitale di Amazon, Alexa. Da un certo punto di vista questo frigo può essere visto come una sorta di Amazon Echo in formato gigante.

Mike George, VP Amazon Echo, evidenzia come Alexa integrato nel frigo garantirà una piena esperienza d’uso compresa la possibilità di controllare le previsioni meteo, ascoltare la musica, raccontare le barzellette e sopratutto ordinare prodotti attraverso Amazon Prime. Tra le funzioni più interessanti quella che permetterà di visualizzare tutto quello che c’è dentro il frigo, senza doverlo aprire, semplicemente bussando sulla porta. Immagine che sarà accessibile anche da remoto, attraverso uno smartphone, utile quando si ha la necessità di fare la spesa e non ci si ricorda che prodotti mancano.

Il sistema operativo che sovrintende a questo frigo smart è WebOS che dispone anche di alcune applicazioni dedicate. Il frigo, infatti, ricorderà compleanni, anniversari, gestirà il calendario, le liste delle cose da fare e non mancherà nemmeno la possibilità di sfogliare utili ricette.

Trattasi di un frigo davvero molto interessante che rende la gestione della cucina davvero smart. LG non ha diramato prezzi e disponibilità ma non costerà meno del modello precedente che era stato messo in commercio a partire da ben 4600 dollari.