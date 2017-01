CES 2017: Fisher-Price, moto connessa per bambini

Filippo Vendrame,

Crescere con la possibilità di poter disporre da subito di strumenti intelligenti come smartphone e tablet pc sta portando i bambini ad essere sempre più statici e pigri. Fisher-Price ha capito questo problema ed al CES 2017 di Las Vegas ha presentato una soluzione che permette di fare movimento mentre si utilizzano giochi smart educativi. Trattasi di una sorta di cyclette (assomoglia ad una moto) che dialoga con un’applicazione per iOS ed Android. I genitori potranno scaricare l’app ed eseguirla su di un tablet o in mirroring anche sulla TV di casa.

Il funzionamento è molto semplice. Il gioco, Mission to Tech City, permette di scegliere molteplici personaggi come gli animali oltre a delle auto colorate. Per muoversi nel gioco, i bambini dovranno pedalare avanti ed indietro o sterzare con il manubrio. L’obiettivo finale è quello di raccogliere le lettere dell’alfabeto nell’ordine giusto. Ogni lettera raccolta insegna ai bambini una nuova parola. Alla fine di ogni partita, i bambini possono guardare le parole che hanno imparato e sbloccare nuovi personaggi e veicoli. Fisher-Price ha stretto una partnership con Nickelodeon per la creazione di giochi aggiuntivi che genitori potranno acquistare per 4,99 dollari ciascuno.

I giochi si concentrano su diversi argomenti, come la matematica, la scienza e gli studi sociali, e sono sviluppati per i bambini dai 3 a 6 anni. La moto, cioè la speciale cyclette, è regolabile per adattarsi alla crescita del bambino.

Anche se trattasi di una soluzione particolare, sicuramente l’obiettivo di unire attività fisica a giochi di logica è perfettamente raggiunto. Questa Smart Cycle costerà 149,99 dollari e sarà in vendita a partire dal giugno del 2017.