CES 2017, Ford porta Amazon Echo sulle auto

Filippo Vendrame,

Un anno fa, Ford annunciò la possibilità di integrare Amazon Echo all’interno delle sue auto per offrire ai clienti la possibilità di controllare alcuni aspetti della casa come l’accensione e lo spegnimento delle luci direttamente da bordo dell’auto. Viceversa, le persone avrebbero potuto avviare le loro auto mentre si trovano ancora in casa semplicemente attraverso un comando vocale impartito ad Alexa, l’assistente digitale di Amazon baricentro di Amazon Echo.

Ora, l’integrazione della piattaforma di Amazon nelle auto della Ford è ufficiale e sarà lanciata nelle prossime settimane. L’annuncio è stato dato dalle due aziende direttamente dal palcoscenico del CES 2017 di Las Vegas. Ford afferma che sarà la prima casa automobilistica ad offrire l’integrazione con i più diffusi dispositivi per le smart home di Amazon. Anche altre case automobilistiche ci stanno lavorando ma sembra che Ford sarà la prima ad arrivarci. Non appena la piattaforma sarà disponibile, i proprietari di un’auto Ford compatibile potranno controllare dall’auto la casa e viceversa gestire l’auto dalla loro abitazione.

Ford lancerà l’integrazione con Alexa in due fasi. La prima, già a partire dalla fine del mese consentirà alle persone di collegarsi all’auto utilizzando dispositivi come Amazon Echo, Echo Dot, e Amazon Tap. Il secondo step atteso, invece, per l’estate permetterà di utilizzare Alexa durante la guida.

Contestualmente Ford ha anche annunciato una sorta di integrazione con gli orologi intelligenti Gear S2 e Gear S3 di Samsung. Tramite Ford Sync gli orologi potranno ricevere alcuni promemoria ed avvisi per rimanere vigili durante la guida.

Ford vuole anche dotare i suoi veicoli equipaggiati con Ford Sync in hot spot WiFi grazie alla rete 4G LTE di AT&T. Questa integrazione consentirà ai passeggeri di collegare fino a 10 dispositivi nei loro veicoli.