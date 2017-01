CES 2017: nuove fotocamere e videocamere da Canon

Cristiano Ghidotti,

Anche se la presentazione non è andata in scena all’interno dei padiglioni della fiera di Las Vegas, l’annuncio di nuove fotocamere e videocamere da parte di Canon coincide con l’apertura del CES 2017. Oltre al modello PowerShot G9 X Mark II sono altri sei i dispositivi svelati.

IXUS 185, 190, PowerShot SX430 IS

Si parte con Canon IXUS 185 e Canon IXUS 190, due fotocamere compatte che puntano tutto sulla portabilità: dimensioni estremamente ridotte, con l’obiettivo che rientra completamente nel corpo macchina quando non utilizzato, così da consentirne il trasporto anche in tasca. Entrambe equipaggiano un sensore da 20 megapixel, schermo posteriore da 2,7 pollici e possono effettuare la registrazione video in formato 720p, dispongono di uno zoom ottico 8x con funzione ZoomPlus digitale per raddoppiare la lunghezza focale massima e Easy Auto per la selezione automatica delle modalità di scatto. Le uniche differenza sono costituite dalla presenza dello stabilizzatore Intelligent IS e del modulo WiFi su IXUS 190. I prezzi sono rispettivamente 119,99 e 179,99 euro, con il debutto fissato per il mese di febbraio.

Stessa finestra di lancio per Canon PowerShot SX430 IS, che però costerà 259,99 euro. È una mini-bridge con zoom ottico 45x (estendibile a 90x) per catturare i dettagli più distanti e display LCD da 3 pollici sul retro. Anche in questo caso non mancano Intelligent IS e WiFi. Il sensore rimane da 20 megapixel e per tutti i modelli il processore d’immagine è DIGIC 4+.

LEGRIA HF R806, HF R86, HF R88

Passando alle videocamere, sono questi i modelli annunciati: Canon LEGRIA HF R806, Canon LEGRIA HF R86 e Canon LEGRIA HF R88, tutti con supporto alla risoluzione Full HD, display LCD da 7,5 cm, Advanced Zoom 57x, stabilizzatore Intelligent IS a cinque assi ed effetti creativi come slow e fast motion. Gli ultimi due modelli includono una memoria interna da 16 GB per lo storage dei filmati e il modulo WiFi per la condivisione rapida. HF R88, infine, offre l’adattatore ottico grandangolare WA-H73 per un angolo di ripresa più ampio. Saranno in vendita entro fine mese. Questi i prezzi: 289,99 euro, 369,99 euro e 389,99 euro.