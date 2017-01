CES 2017: Garmin FENIX 5, smartwatch per sportivi

Filippo Vendrame,

Dal palcoscenico del CES 2017 di Las Vegas, Garmin ha presentato tre smartwatch dedicati agli amanti dello sport: FENIX 5, FENIX 5S e FENIX ​​5X. Nei dettagli, FENIX ​​5S è più leggero, più sottile ed più piccolo rispetto agli altri modelli ed perfetto per i piccoli polsi, come quelli delle donne, senza sacrificare la funzionalità e la sua anima sportiva. FENIX ​​5X, invece, si mette in luce per disporre di una cartografia integrata. Infine, FENIX 5 è ricco di funzionalità ed è pronto ad effettuare qualsiasi sfida.

Di base, tuttavia, la maggiore differenza la fanno le dimensioni ed il fatto che Garmin FENIX 5X dispone della cartografia integrata. Per quanto riguarda le specifiche dimensionali, FENIX 5S ha un diametro di 42 millimetri ed un display da 1,1 pollici; FENIX 5 dispone, invece, di un diametro di 47 millimetri e di uno schermo da 1,2 pollici; infine, FENIX 5X presenta una cassa di 51 millimetri ed un display da 1,2 pollici. Il top di gamma, il FENIX 5X, è protetto da un vetro zaffiro che può essere richiesto come optional a circa 100 euro di più sugli altri modelli che di default posseggono un vetro standard.

Tutti e tre i modelli dispongono della cassa in acciaio e integrano bussola, GPS, GLONASS e sensore per il battito del cuore. Trattandosi di tre smartwatch per sportivi, i nuovi modelli della serie FENIX 5 sono tutti impermeabili sino a 100 metri di profondità.

Molto interessante la variante FENIX 5X con mappe precaricate, ideale per tutti gli sportivi che cercano informazioni aggiuntive, come i punti di interesse, lungo il loro percorso. Il sensore per il battito cardiaco lavora costantemente effettuando una rilevazione ogni due secondi durante le normali attività ed ogni secondo durante le attività sportive.

Garmin garantisce per questi suoi smartwatch anche un miglioramento dell’autonomia. Si va dalle due settimane del modello FENIX 5 in modalità solo orologio agli 8 giorni del Garmin FENIX 5S, oppure dalle 24 ore in modalità GPS del modello FENIX 5 alle 13 ore del FENIX 5S. Gli utenti possono anche sfruttare la modalità di risparmio energetico UltraTrac per estendere la durata della batteria ancora di più.

Tutti i modelli FENIX 5 sono compatibili con Connect IQ così gli utenti possono personalizzare il proprio orologio con le applicazioni, widget e tanto altro.

Consentono, inoltre, di gestire Smart Notification per ricevere dal proprio smartphone avvisi di notifiche push, SMS, chiamate in arrivo ed e-mail. Funzionano inoltre come fitness band, fornendo a chi li indossa informazioni sul livello di attività fisica quotidiana.

I nuovi smartwatch di Garmin presentati al CES 2017 di Las Vegas arriveranno entro il Q1 del 2017 con prezzi a partire da 599 euro.