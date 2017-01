CES 2017: Polaroid Hoop per la videosorveglianza

Cristiano Ghidotti,

Il marchio Polaroid rimanda inevitabilmente alla fotografia, ma di recente è stato protagonista in ambito mobile con il lancio di alcuni smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, mai davvero capaci di conquistare gli utenti. Oggi torna al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, con la presentazione di una videocamera per la sicurezza.

Si chiama Hoop ed è prodotta da C+A Global, azienda che detiene i diritti per lo sfruttamento del brand. È in grado di acquisire un flusso video con risoluzione 1080p attraverso l’ottica grandangolare da 140 gradi equipaggiata. Può essere montata a parete e funzionare sia alimentata con batterie che attraverso una presa di corrente. Non manca inoltre la certificazione waterproof che ne garantisce la resistenza all’acqua e la rende quindi adatta ad essere impiegata anche in ambienti esterni, come dispositivo per la videosorveglianza delle abitazioni. Di seguito un’immagine che ne mostra il design.

Il processo di installazione è piuttosto semplice: bisogna accoppiarla con un’applicazione mobile (disponibile per Android e iOS), per poi fornirgli l’accesso alla rete WiFi domestica. Se ne possono inserire più d’una nello stesso impianto, in modo da poter gestire poi le immagini acquisite da un unico terminale.

Tra le funzionalità offerte, l’invio di notifiche quando viene rilevato uno spostamento e la capacità di distinguere tra esseri umani e animali. Le registrazioni vengono salvate su una scheda SD interna oppure attraverso un servizio cloud opzionale offerto in abbonamento ad un costo non ancora svelato. Il debutto sul mercato è fissato per la primavera, al prezzo di 199,99 dollari per quanto riguarda gli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni in merito alla sua commercializzazione negli altri territori.