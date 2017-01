CES 2017: Samsung ritorna a giocare con Odissey

Luca Colantuoni,

Dopo oltre quattro anni, Samsung ha deciso di ritornare nel settore gaming, presentando al CES 2017 di Las Vegas i nuovi Notebook Odissey da 15,6 e 17,3 pollici. Il produttore coreano ha utilizzato materiali tradizionali per evitare un eccessivo aumento dei costi, ma alcune scelte stilistiche sono abbastanza discutibili. Il prezzo però è alla portata di tutti i gamers, anche quelli occasionali. Il modello più piccolo sarà in vendita da febbraio, mentre per il top di gamma non ci sono informazioni sulla disponibilità.

Il Notebook Odissey hanno un telaio in plastica piuttosto flessibile, quindi Samsung non ha curato particolarmente la qualità costruttiva. Il touchpad è circondato da un’area in plastica lucida di dubbia utilità, mentre la tastiera è retroilluminata da LED rossi (15,6 pollici) e LED RGB (17,3 pollici). Per quest’ultimo modello è possibile scegliere il colore dietro i singoli tasti. Entrambi i modelli hanno uno schermo con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) con ampi angoli di visione e trattamento antiriflesso.

La dotazione hardware del Notebook Odissey da 15,6 pollici comprende processori Intel Core di settimana generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 256 GB, hard disk fino a 1 TB, scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 con 2 o 4 GB di memoria GDDR5, porta USB 3.0, due porte USB 2.0, uscita HDMI, Gigabit Ethernet e card reader 3-in-1. Il prezzo base è 1.199 dollari.

Il Notebook Odissey da 17,3 pollici integra un processore Intel Core Kaby Lake, fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 512 GB, hard disk fino a 1 TB, porta USB Type-C (Thunderbolt 3), quattro porte USB 3.0, uscita HDMI, Gigabit Ethernet e card reader 3-in-1. Samsung non ha ancora deciso quale GPU scegliere per questo modello. Il sistema di raffreddamento HexaFlow Vent, posizionato nella parte inferiore dei notebook, può essere rimosso per aggiornare RAM e storage.