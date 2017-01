CES 2017: ZTE Blade V8 Pro e Hawkeye

Luca Colantuoni,

Anche il produttore cinese ha presentato al CES 2017 di Las Vegas uno smartphone Android con doppia fotocamera posteriore. Si tratta dello ZTE Blade V8 Pro che, considerate caratteristiche e prezzo, potrebbe sfidare i nuovi Honor 6X e ASUS ZenFone 3 Zoom, annunciati quasi nello stesso momento durante la manifestazione statunitense. Lo ZTE Hawkeye è invece il risultato finale del Project CSX, un’iniziativa che ha permesso agli utenti di scegliere le specifiche e il nome del dispositivo mobile.

ZTE Blade V8 Pro

Il Blabe V8 Pro possiede un telaio in alluminio e una cover posteriore in plastica che migliora il grip, evitando che lo smartphone scivoli dalle mani. Lo schermo 2.5D da 5,5 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) ed è protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti anche la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali.

La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre per quella posteriore sono stati scelti due sensori da 13 megapixel, uno di tipo RGB e uno monocromatico, che consentono di ottenere diversi effetti, tra cui il bokeh. L’utente può utilizzare il software per cambiare l’intensità della sfocatura, simulando l’apertura dell’obiettivo, ovvero la lunghezza focale. L’autonomia della batteria da 3.140 mAh raggiunge le 24 ore. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow. Il prezzo è circa 230 dollari.

ZTE Hawkeye

Per questo smartphone non si conoscono ancora le caratteristiche complete. Il produttore ha comunque specificato che il modello finale avrà uno schermo full HD da 5,5 pollici, una doppia fotocamera posteriore, audio Hi-Fi, connettività LTE, lettore di impronte digitali, batteria con ampia capacità, supporto dual SIM, memoria espandibile e sistema operativo Android 7.0 Nougat. Le sue peculiarità esclusive sono denominate Eye Tracking e Adhesive Backing. La prima sfrutta la fotocamera frontale per riconoscere il movimento degli occhi ed eseguire le classiche gesture di Android (scrolling e swipe), in modalità hands-free. La seconda è invece riferita ad una custodia con cover posteriore adesiva che permette di fissare lo smartphone ad una superficie verticale.

Lo ZTE Hawkeye verrà offerto tramite la piattaforma Kickstarter ad un prezzo di 199 dollari. L’obiettivo da raggiungere con la raccolta fondi è 500.000 dollari. Le consegne dovrebbero iniziare a settembre.