Mass Effect: Andromeda ha una data di uscita

Cristiano Ghidotti,

Durante la conferenza di NVDIA al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas è stata confermata in via ufficiale la data di uscita fissata da BioWare ed Electronic Arts per Mass Effect: Andromeda. Il gioco arriverà in Europa il 23 marzo, due giorni dopo il debutto in nord America, disponibile nelle versioni destinate a PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sarà un nuovo inizio per la saga, un appuntamento immancabile per chi ha amato la trilogia e desidera immergersi in una nuova avventura con l’esplorazione dello spazio più profondo. Nell’occasione, il team di sviluppo si scusa per aver protratto l’attesa più del previsto, giustificandosi con l’esigenza di dover apportare qualche ultima ottimizzazione e correzione al codice del gioco, così da poter offrire la migliore esperienza possibile fin dal day one. BioWare sottolinea inoltre come l’impiego del motore Frostbite garantisca una qualità del comparto grafico senza precedenti.

Mass Effect: Andromeda è il gioco più ambizioso tra tutti quelli della saga di Mass Effect. Presenta innumerevoli novità in quanto a storie, personaggi, pianeti, razze e meccaniche di gioco. Per la prima volta in assoluto, il motore Frostbite viene utilizzato per un gioco di Mass Effect, segnando un incredibile miglioramento grafico rispetto alla prima trilogia. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per offrire tutto questo e garantire la migliore esperienza di gioco possibile.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che Mass Effect: Andromeda non arriverà su Nintendo Switch, nuova console ibrida del gruppo di Kyoto al debutto proprio nel mese di marzo.