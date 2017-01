CES 2017: Dell Canvas e XPS 27 AIO

Luca Colantuoni,

Dell ha mostrato al CES 2017 di Las Vegas numerosi prodotti, tra cui il nuovo XPS 13 2-in-1. Ma il dispositivo più originale presentato dall’azienda statunitense è sicuramente il Dell Canvas, uno “smart workspace” da 27 pollici indirizzato ai professionisti della grafica. Molto interessante è anche il Dell XPS 27 AIO, probabilmente il PC all-in-one con la migliore sezione audio del mondo.

Dell Canvas



Il Dell Canvas potrebbe essere definito un Surface Studio senza PC. A differenza del prodotto Microsoft, il Canvas non è un computer desktop completo, ma richiede il collegamento ad un PC. In sostanza è un’ampia superficie da 27 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) che può essere utilizzata in orizzontale sulla scrivania e inclinato fino a 10 gradi con il cavalletto incluso oppure fino a 85 gradi con il cavalletto opzionale. Il pannello IPS, protetto dal Gorilla Glass, supporta l’interazione tramite touch, stilo e Totem.

Quest’ultimo è un dispositivo di input simile al Surface Dial che, quando appoggiato sullo schermo, attiva un menu circolare per il controllo delle funzioni di Windows 10 e delle app compatibili. Le cornici intorno al display sono piuttosto ampie e permettono di appoggiare il palmo delle mani. Nell’angolo superiore destro c’è una striscia magnetica per attaccare la stilo. Il Canvas integra diverse porte I/O: mini HDMI, mini DisplayPort, due USB 3.0 e USB Type-C. Il prezzo è 1.799 dollari.

Dell XPS 27 AIO



Il Dell XPS 27 AIO è invece un tradizionale PC all-in-one con telaio in alluminio e schermo 4K da 27 pollici (touch o InfinityEdge). La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-6400 e i7-6700, fino a 32 GB di RAM, GPU integrata o discreta AMD R9 M470X/M485X, hard disk fino a 2 TB o SSD PCIe fino a 1 TB. Il comparto audio è affidato ad un sistema composto da 10 altoparlanti, che coprono tutto il range di frequenze, e da un amplificatore dinamico da 50 Watt per canale.

Sono inoltre presenti una webcam a 720p compatibile con Windows Hello, card reader SD, cinque porte USB 3.0, porta USB Type-C, uscite DisplayPort e HDMI. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e Gigabit Ethernet. Il sistema operativo è Windows 10. Il prezzo base è 1.499 dollari.