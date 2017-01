Alcatel A3 XL, phablet economico da 6 pollici

Luca Colantuoni,

Alcatel ha presentato al CES 2017 di Las Vegas il primo smartphone Android della nuova serie A che includerà modelli di fascia bassa, offerti a prezzi accessibili. A3 XL, come si può intuire dal nome, possiede uno schermo di grandi dimensioni (6 pollici), per cui appartiene alla categoria dei phablet. L’arrivo sui mercati europei, quindi anche in Italia, è previsto per la seconda metà del 2017.

Il nuovo Alcatel A3 XL possiede un telaio in plastica e un display IPS da 6 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel). La dotazione hardware include un processore quad core MediaTek MT8735B a 1,1 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. La dimensione generosa dello smartphone ha permesso di trovare spazio per tre slot separati (microSD e due SIM), invece del più diffuso slot ibrido. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel.

La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS e LTE. Sul retro è presente anche il lettore di impronte digitali che consente di sbloccare il dispositivo con un semplice tocco. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh, sufficiente per un’autonomia di 24 ore, nonostante la dimensione dello schermo.

La vera sorpresa è il sistema operativo installato, ovvero Android 7.0 Nougat, versione solitamente presente su smartphone più costosi. A3 XL sarà disponibile nel primo trimestre in Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, mentre in Europa arriverà nel trimestre successivo. Alcatel non ha comunicato il prezzo, ma si presume piuttosto basso, considerate le specifiche di fascia bassa.