CES 2017, Volkswagen porta Alexa nelle sue auto

Filippo Vendrame,

Al CES 2017 di Las Vegas, grande attenzione per le auto connesse e per l’assistente digitale di Amazon, Alexa. Una piattaforma estremamente flessibile che sta trovando spazio in molti ambiti, dalle soluzioni per le smart home sino alle auto, come sui nuovi modelli della Ford. Anche Volkswagen ha deciso di seguire questa strada e dal palcoscenico della fiera americana ha annunciato di voler integrare la piattaforma di Amazon sulle sue auto. Obiettivo quello di migliorare l’esperienza di guida.

Fondamentalmente la piattaforma della Volkswagen consentirà di offrire funzionalità molto simili a quelle disponibili sui dispositivi Amazon Echo, più una serie di servizi dedicati espressamente pensati per le auto. Per esempio sarà possibile, da remoto, avere informazioni sullo stato del veicolo come, per esempio, il livello di carburante, il livello di carica nelle auto elettriche ed altre informazioni utili. Grazie ai servizi di Amazon gli utenti potranno anche utilizzare Alexa per acquistare direttamente forniture per l’auto come olio e parti di ricambio. Grazie, infatti, alla sincronizzazione degli account Volkswagen ed Amazon, Alexa saprà immediatamente che tipo di accessori sono compatibili con il modello dell’auto.

Naturalmente Alexa sarà fondamentale anche per creare percorsi e per la navigazione stradale. Sarà, infatti, possibile creare il percorso del viaggio sia da casa che direttamente dall’auto. Ovviamente, non mancano nemmeno soluzioni di intrattenimento come la gestione della riproduzione musicale.

Molto interessante la gestione dei promemoria. Alexa ricorderà l’utente di fare determinate azioni quando arriverà in un luogo. Per esempio, controllare la corrispondenza appena si arriva a casa.

Volkswagen non ha voluto ufficializzare nessuna timeline per il debutto di Alexa sulle sue auto in quanto la piattaforma è ancora in sviluppo. La buona notizia è che tutte le attuali auto con il software Car-Net potenzialmente potrebbero in futuro integrare Alexa.