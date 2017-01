CES: la fotocamera compatta Fujifilm FinePix XP120

Cristiano Ghidotti,

Anche Fujifilm ha scelto il Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas per presentare alcune nuove fotocamere. Più precisamente, un modello del tutto inedito e due versioni inedite per dispositivi già in commercio.

Fujifilm FinePix XP120

Si parte con la Fujifilm FinePix XP120, una compatta (peso 203 grammi) pensata per soddisfare le esigenze di chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia, dunque con comandi e funzionalità accessibili anche ai meno esperti. Non mancano però caratteristiche interessanti, a partire dalla scocca waterproof che garantisce la resistenza all’acqua fino a 20 metri di profondità (certificazione IP68), così come alle temperature rigide fino a -10° C, alla polvere e alle cadute da un’altezza massima pari a 1,75 metri. L’impugnatura ergonomica ne permette l’utilizzo con una sola mano e sul retro è presente un display LCD da 3 pollici (920k pixel) con rivestimento antiriflesso.

Il sensore CMOS da 16,4 megapixel (1/2,3″) è affiancato da un obiettivo con zoom ottico 5x e lunghezza focale grandangolare pari a 28 mm. La modalità raffica fino a 10 fps, Cinemagraph per creare file a metà strada tra foto e video, la registrazione video Full HD e il modulo WiFi completano la dotazione tecnica.

Il lancio è fissato per il mese di febbraio, al prezzo di 219,99 euro. Quattro le colorazioni disponibili, come visibile nella galleria di immagini allegata di seguito, così da soddisfare tutti i gusti in termini di aspetto estetico.

Fujifilm X-T2 Graphite Silver Edition

Svelata a Las Vegas anche la versione Graphite Silver Edition della Fujifilm X-T2, che vede la mirrorless accompagnata da un rivestimento multistrato “a tripla cottura”, con accessori esclusivi coordinati. Arriverà sul mercato a fine gennaio, al prezzo di 1.939,99 euro.

Fujifilm X-Pro2 Graphite

L’ultima novità è rappresentata dall’edizione Graphite della Fujifilm X-Pro2. La scheda tecnica non cambia, ma la fotocamera si presenta con una texture di colore metallico. Questa versione, in arrivo anch’essa a fine mese, sarà accompagnata dall’ottica intercambiabile FUJIINON XF23mm F2 R WR, al prezzo di 2.549,99 euro.