I.D. BUZZ, il pulmino Volkswagen diventa elettrico

Cristiano Ghidotti,

Non è la prima volta che l’automaker tedesco punta sul fattore nostalgia, pur guardando al futuro della mobilità, mostrando idee e visioni che richiamano alla mente l’iconico pulmino Volkswagen degli anni ’60 e ’70. Un veicolo che ha segnato un’intera epoca, entrato nell’immaginario collettivo come il mezzo di trasporto preferito dalle comunità hippie e dalle rock band. Lo scorso anno l’azienda ha mostrato BUDD-e e quest’anno torna alla carica con un nuovo concept: ecco I.D. BUZZ.

Presentato in occasione dell’evento North American International Auto Show in corso a Detroit, si tratta di un mezzo dotato di due motori 100% elettrici a trazione 4×4, equipaggiato con un pacco di batterie in grado di assicurare un’autonomia che supera i 430 Km con una sola ricarica. Le innovazioni non si fermano qui: è un mezzo a guida autonoma e l’abitacolo è modulare, grazie all’impiego del Modular Electric Drive Kit che arriva ad ospitare fino ad un massimo di otto passeggeri e due scompartimenti per alloggiare i bagagli.

Non mancano inoltre uno HUD con funzionalità di realtà aumentata sulla plancia, un volante con pannello touchscreen in grado di scomparire se necessario e un impianto audio Bluetooth che può essere scollegato e portato all’esterno, perfetto per organizzare un piccolo festival.

World premiere: #VW Group of America presents the new concept car I.D. BUZZ at the #NAIAS 2017. pic.twitter.com/aFaProS1G7 — Volkswagen News (@vwpress_en) January 8, 2017

Trattandosi di un concept, al momento non è dato a sapere se I.D. BUZZ arriverà mai sul mercato in questa forma, né con che tempistiche o a quale prezzo. Queste le parole di Frank Welsch, membro del consiglio di amministrazione Volkswagen, mentre in chiusura è possibile dare un’occhiata al design del veicolo.