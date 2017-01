iPad Pro: conferme sul modello da oltre 10 pollici

Marco Grigis,

Giungono nuove indiscrezioni, quasi delle conferme, sul conto dei rinnovati iPad Pro di Apple, attesi per la prossima primavera. Ne parla Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili sul conto della mela morsicata, in una nota inoltrata in questi giorni: potrebbero essere tre i tablet in arrivo, così come ormai ipotizzato da diverso tempo, di cui uno tra i 10 e i 10.5 pollici di diagonale. Quest’ultimo modello potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per Cupertino, considerato come si parli di un dispositivo dallo schermo borderless.

Del rinnovamento della linea degli iPad Pro se ne parla da diverse settimane: tutti gli analisti, Kuo compreso, scommettono su marzo e aprile per la possibile presentazione da parte di Apple. E sono diversi i modelli attesi, tra cui un’interessante new entry: accanto ai rinnovati iPad Pro, potrebbe apparire un device dalla diagonale compresa tra i 10 e i 10.5 pollici. Grandezza della scocca e spessore, tuttavia, dovrebbero rimanere identici ai classici esemplari da 9.7: merito, infatti, dell’inclusione di uno schermo borderless, capace di estendere la superficie di visione senza ingrandirne il form factor. Non è però tutto, poiché il modello più piccolo potrebbe essere anche offerto al pubblico a un prezzo accattivante: Cupertino avrebbe pensato a un classico iPad, quindi privo delle feature di un Pro da 9.7 pollici, da proporre come modello “low cost” per la linea.

Kuo ipotizza anche le tipologie di processore di cui i tablet saranno dotati: sulla base di indiscrezioni provenienti dai distretti produttivi asiatici, iPad Pro da 12.9 pollici e l’esemplare da oltre 10 pollici potrebbero vedere l’introduzione di un chip A10X prodotto da TSMC, mentre il “low cost” da 9.7 un A9 fornito da Samsung.

Secondo l’analista, la maggiore differenziazione della linea potrebbe giovare a Cupertino, con una riduzione dei cali sperimentati nel 2016. In particolare, il modello a prezzo ridotto dovrebbe aiutare il gruppo a recuperare sul fronte del market share, mentre l’esemplare borderless potrebbe rappresentare il nuovo flagship della linea. L’appuntamento, di conseguenza, è in primavera.