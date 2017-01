MediaWorld, le migliori offerte del momento

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 15 gennaio 2017. Trattasi di un volantino in cui la catena di elettronica propone le migliori offerte sui più importanti prodotti di elettronica di moltissime categorie. Tra gli smartphone si evidenzia, per esempio, il vecchio ma sempre valido iPhone 5S proposto al prezzo di 299 euro. Nel mondo Android si evidenzia il Samsung Galaxy S7 Edge che è proposto a 699 euro ma con in regalo una memoria microSD da ben 256GB. Si segnala, anche, il Huawei Y6 Pro a 179 euro.

Speciale offerta per gli amanti del gaming. La console Sony PlayStation 4 500GB è venduta a soli 189 euro. Da sottolineare che trattasi, però, di un prodotto ricondizionato, dunque usato anche se controllato meticolosamente da MediaWorld. Vista la poca spesa, l’offerta potrebbe, comunque, essere interessante. Tutti coloro che volessero cambiare PC con un modello nuovo dotato del sistema oeprativo Windows 10 potranno approfittare di alcune opzioni interessanti. Il notebook HP 15-ay058nl con processore Intel Pentium e 4GB di RAM è venduto al prezzo di soli 299 euro.

Non mancano, poi, sconti sugli accessori e periferiche per PC come le stampanti. Infine, MediaWorld strizza l’occhio agli amanti dell’alta definizione proponendo loro alcuni modelli di televisori davvero molto interessanti.

Per esempio, al riguardo si menziona il modello di Samsung con schermo curvo, il TV LED 4K HDR 40 UE40KU6100 che è proposto al prezzo di 399 euro.