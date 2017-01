Regali per lui: il nuovo anno con Troppotogo

Redazione Webnews,

Anno nuovo, rinnovata voglia di shopping online. Per celebrare al meglio questo 2017 da poco iniziato, e augurarsi sia ricco di sorprese e soddisfazioni, perché non approfittarne di un dono indimenticabile? Anche per il nuovo anno Troppotogo si conferma come l’approdo di punta per i regali per lui, la piattaforma irrinunciabile per trovare qualsiasi gadget la fantasia suggerisca.

Si tratti di un irriducibile appassionato di tecnologia, o di uno sportivo sempre aggiornato sugli ultimi gadget per il workout, non vi è idea non possa trovare facile realizzazione. Piccoli oggetti per rendere la quotidianità più simpatica, accessori di culto per facilitare la vita in ufficio, innovazioni tecnologiche da taschino da portare sempre con sé: ecco tutti i consigli per far felice il compagno, un amico o un parente.

Regali per lui: a tutto geek

Troppotogo è di certo la piattaforma più originale per ogni geek che si rispetti, per l’amico appassionato dell’ultimo ritrovato tecnologico ma anche del nostalgico dell’elettronica retrò. Ed è proprio dal passato che giunge una proposta ancora oggi in voga: un set di tovagliette a forma di vinile, un set da 4 pezzi proposto a 9.95 euro per far felice chi non vuole rinunciare al fascino della puntina sui solchi. Un trend tutto in ascesa, considerato come il mercato del disco abbia raggiunto cifre record nell’ultimo anno e sia pronto a far faville proprio nel 2017. Non è però tutto, poiché il geek che si rispetti non può che essere anche appassionato di cinema, in particolare della saga di Star Wars: il dono perfetto è una lampada murale 3D dedicata a Darth Vader, proposta al prezzo promozionale di 32.95 euro.

Regali per lui: a tutto sport

Tecnologia e sport vanno da sempre a braccetto e, soprattutto in tempi recenti, un numero crescente di atleti abbina i più sofisticati gadget all’allenamento quotidiano. Sono davvero molti i regali per lui da declinare in tema fitness e benessere, a partire da un comodissimo set di frecce Signal Pod per bicicletta: l’ideale per gli instancabili della pedalata, offerto a 39.95 euro e utile per garantire il massimo della sicurezza nel traffico della città. Gennaio è anche il mese degli sport invernali, tra sci e passione sulla neve: perché non optare per un passamontagna originale, da donare all’amico snowboarder? Troppotogo offre un’interessante selezione di passamontagna dalle fattezze animali, grazie alla maschera Beardo: a 34.95 euro, ci si potrà trasformare in gatto, volpe, orango o panda, per poi sfrecciare sulla neve a bordo del proprio snowboard.

Regali per lui: a tutto viaggi

Non vi è miglior modo, per rendere migliore il 2017 degli innamorati di paesi lontani ed esotici, che scegliere dei regali per lui capaci di far viaggiare, sia fisicamente che con la fantasia. Delle proposte pensate per garantire il massimo del divertimento e della comodità, in stile tech ma anche con uno sguardo nostalgico. Un perfetto esempio è la mappa da grattare deluxe, offerta a 29.95 euro: basta una moneta per tenere traccia di tutte le nazioni visitate, per portare nel reale tutti i pin che di solito si inseriscono sulle mappe virtuali o sui social network. Durante un viaggio, tuttavia, non è sempre semplice trovare una presa di corrente per ricaricare tutti i propri device tecnologici, ecco quindi che entra in campo la penna caricabatterie, un dispositivo da taschino capace, a soli 19.95 euro, di garantire ore e ore di autonomia anche nel luogo più remoto del mondo.