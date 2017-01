Windows 10 Creators Update, supporto a 802.11ad

Filippo Vendrame,

Windows 10 Creators Update, il prossimo importante step di Windows 10, arriverà nel corso dei prossimi mesi e secondo alcune indiscrezioni durante il mese di aprile. Trattasi di un importante aggiornamento che introdurrà moltissime nuove funzionalità ed ottimizzazioni. La maggior parte delle novità sono già state annunciate nel corso dei mesi, tuttavia alcune funzionalità minori ma non per questo meno importanti, stanno ancora emergendo progressivamente settimana sopo settimana.

Secondo quanto riportato all’interno di una diapositiva mostrata durante una sessione tecnica dell’evento WinHEC del mese scorso che si è tenuto in Cina, Microsoft introdurrà all’interno di Windows 10 Creators Update anche il supporto allo standard WiFi 802.11ad. Trattasi di una novità importante perché questo protocollo wireless permette di consentire velocità di connettività sino a 8 Gbps in download utilizzando una porzione di spettro di 60GHz. Grazie alle potenzialità di questo standard WiFi il futuro di Windows 10 si fa sempre più wireless perché potrebbero arrivare dock totalmente senza fili in grado di offrire la medesime prestazioni delle dock attuali. Ovviamente, per poter utilizzare questo standard di rete sarà necessario attendere una nuova generazione di dispositivi.

Tuttavia, alla luce di quanto emerso è lecito attendersi che i prossimi PC, tablet ed ibridi Windows 10 possano già da subito supportare lo standard WiFi 802.11ad.

Probabilmente il futuro Surface Pro 5 potrebbe essere uno dei primi nuovi dispositivi a supportare questa nuova generazione di connettività WiFi.