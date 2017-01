Amazon, 2 miliardi di prodotti venduti dai partner

Filippo Vendrame,

Il 2016 è stato un anno ricco di molte soddisfazioni non solo per Amazon ma anche per i molti esercenti che vendono attraverso la piattaforma di Marketplace. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ha annunciato che nel corso del 2016 a livello globale ha consegnato più di 2 miliardi di prodotti per conto dei venditori. Il 2016 è diventato, così, un anno da record per coloro che vendono sul Marketplace di Amazon. Nel periodo natalizio gli articoli spediti da Logistica di Amazon sono aumentati di oltre il 50%.

Logistica di Amazon permette a venditori terzi del Marketplace, molti dei quali sono piccole imprese, di sviluppare il loro business affidando la gestione del magazzino, l’elaborazione dei pagamenti, la gestione dei resi e il servizio clienti ad Amazon. Logistica di Amazon aiuta anche i venditori a far crescere il loro business, permettendo che i loro prodotti siano disponibili con Amazon Prime per i milioni di clienti più fedeli di Amazon. Per comprendere ancora meglio questo importante risultato, Amazon ha snocciolato anche ulteriori numeri. Nel 2016 i venditori attivi che usano il servizio Logistica di Amazon sono aumentati di oltre il 70% a livello globale. Al di fuori degli Stati Uniti, i prodotti spediti da Logistica di Amazon sono aumentati di oltre l’80%.

Usando il servizio Logistica di Amazon, i venditori Amazon di oltre 130 paesi del mondo hanno evaso ordini di clienti residenti in 185 paesi. Nel solo periodo natalizio, inoltre, gli articoli spediti in tutto il mondo da Logistica di Amazon sono aumentati di oltre il 50% rispetto al 2015.

Numeri impressionanti che fanno ben comprendere come Amazon sia diventato il baricentro delle vendite online non solo per gli acquirenti ma anche per tutti i venditori che cercano una vetrina prestigiosa da cui vendere i loro prodotti.