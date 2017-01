Le emoticon anche nel Monopoly

Cristiano Ghidotti,

L’invasione delle emoticon è irreversibile, inarrestabile. Non si tratta più esclusivamente di semplici faccine da utilizzare all’interno delle chat per esprimere uno stato d’animo o veicolare un messaggio senza ricorrere alle parole. L’Oxford Dictionary ne ha eletta una come termine dell’anno 2015 e Sony ha addirittura in programma di realizzarci un lungometraggio da portare nei cinema entro la prossima estate. Potrebbero arrivare anche in uno dei giochi da tavolo più celebri e apprezzati di sempre: il Monopoly.

Hasbro ha chiamato all’appello l’intera community online per selezionare le pedine incluse nella prossima edizione del gioco in scatola. Tra queste, insieme ad un dinosauro, un telefono, un’automobile e una fotocamera, ci sono anche l’emoticon che fa l’occhiolino, quella che ride a crepapelle, quella che manda un bacio, quella sorridente e quella con il tipico cappello da capitalista, simbolo proprio del Monopoly. La virata social è confermata anche dalla presenza di una pedina a forma di hashtag. Se ne possono selezionare otto e inviare il proprio voto entro il 31 gennaio, attraverso un sito Web realizzato per l’occasione. Quelle che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno svelate il 19 marzo.

Una curiosità: il gioco è stato commercializzato in Italia dal 1935 al 2009 come Monopoli, ma quando la distribuzione è stata affidata ad Hasbro, il nome è cambiato, diventando quello originale americano. A crearlo, agli inizi del XX secolo, la game designer Elizabeth Magie. La versione più conosciuta è frutto di una modifica apportata in seguito da Charles Darrow. Secondo le statistiche ufficiali, la prima edizione è stata giocata da oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo.