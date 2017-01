LG G6 avrà uno schermo 18:9 da 5,7 pollici

Luca Colantuoni,

LG Display, la divisione del gigante coreano che produce pannelli LCD e OLED, ha annunciato il primo display Quad HD+ da 5,7 pollici con rapporto di aspetto 18:9. Questo nuovo pannello verrà utilizzato nel prossimo top di gamma G6, il cui arrivo sul mercato è previsto per il mese di marzo.

LG Display spiega che il rapporto di aspetto 18:9 risponde alle richieste degli utenti che vogliono uno schermo di maggiori dimensioni per avere “un’esperienza visiva più immersiva”. Il pannello LCD da 5,7 pollici ha una risoluzione di 2880×1440 pixel con 564 ppi. A titolo di confronto, il display degli smartphone G5, V10 e V20 hanno una risoluzione di 2560×1440 pixel e rapporto di aspetto 16:9. La tecnologia InTOUCH ha permesso di ridurre lo spessore a meno di 1 millimetro, mentre le cornici dello smartphone possono essere ridotte del 20% nella parte superiore e del 10% ai lati.

LG Display ha inoltre migliorato la leggibilità all’aperto, incrementando la trasmittanza del 10%, e diminuito i consumi del 30%. Grazie al nuovo fattore di forma, il G6 sarà più stretto e più alto rispetto all’attuale G5. La maggiore area di visualizzazione potrà essere sfruttata per la modalità Split Screen di Android Nougat oppure per vedere più contenuti. LG potrebbe eventualmente utilizzare lo spazio aggiuntivo per inserire uno schermo secondario, come sui V10 e V20. Quasi tutti i video sono però in formato 16:9, quindi l’utente vedrà due bande nere ai lati.

In base alle ultime indiscrezioni, il G6 verrà annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona e arriverà sul mercato il 10 marzo.