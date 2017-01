Moto G5 Plus, prima apparizione online

Luca Colantuoni,

Lenovo ha già pianificato l’aggiornamento annuale del catalogo Motorola con l’annuncio dei nuovi smartphone delle serie C, E, G, M, X e Z. Uno dei primi modelli che dovrebbe arrivare sul mercato è il Motorola G5 Plus, del quale sono apparse online le specifiche e le immagini di un prototipo che qualcuno ha messo in vendita sul sito OLX a circa 370 euro.

Le immagini non sono molto nitide, ma sembra che il telaio sia ancora in plastica, come quello dell’attuale Moto G4 Plus. Sul bordo esterno si nota però un materiale lucido che potrebbe essere alluminio. Il lettore di impronte digitali ha una forma più arrotondata, mentre la lente e il doppio flash LED della fotocamera posteriore sono inseriti all’interno di un blocco circolare. Nella parte inferiore sono visibili la porta micro USB e il jack audio da 3,5 pollici. Sul lato destro ci sono i pulsanti di accensione e volume. Lo slot microSD, infine, è nella parte superiore.

Nell’inserzione sul sito OLX sono anche elencate le principali specifiche hardware: schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 3080 mAh. Ad eccezione del display e delle fotocamere, Motorola ha migliorato la qualità dei componenti rispetto al Moto G4 Plus.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Ovviamente non è possibile confermare l’affidabilità della fonte, quindi tutte le informazioni sul Moto G5 Plus potrebbero essere smentite dal produttore cinese. Secondo l’utente che ha pubblicato le immagini, Lenovo annuncerà il nuovo smartphone entro il mese di marzo.