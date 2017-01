Nikon: 100 anni di storia

Cristiano Ghidotti,

100 anni di storia, per un brand oggi protagonista nel campo dell’imaging. Un secolo fa la fondazione di Nikon, azienda (sotto il controllo del gruppo Mitsubishi) attualmente conosciuta perlopiù grazie alla produzione di macchine fotografiche, in realtà attiva anche in altri mercati come quello dei microscopi e degli strumenti di misura indirizzati all’ambito scientifico, industriale, medico e della ricerca.

Per festeggiare la ricorrenza è stato realizzato un logo del tutto inedito, come visibile nell’immagine di apertura, un sito Web dedicato e il cortometraggio in streaming di seguito. Nel mese di luglio, il presidente Kazuo Ushida parteciperà all’evento di celebrazione ufficiale, ripercorrendo i momenti più importanti del secolo trascorso e tracciando il solco da percorrere per gli sviluppi futuri.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma nei primi due decenni di attività Nippon Kōgaku (nome utilizzato prima di diventare Nikon Corporation) si limitò a produrre le ottiche Nikkor, senza dedicarsi alla progettazione di fotocamere. Le cose cambiarono tra il 1937 e il 1947, grazie alla collaborazione con Seiki-Kogaku Kenkyusho, che poi sarebbe diventata la rivale storica Canon, arrivando così al lancio del primo modello chiamato semplicemente Nikon nella seconda metà degli anni ’40.

Nikon celebrerà il suo 100esimo anniversario nella giornata del 25 luglio, come annunciato oggi da Nikon Singapore. Fin dalla fondazione come Nippon Kōgaku nel 1917, Nikon ha offerto al mondo un valore unico basato sulle proprie tecnologie di precisione e optoelettroniche.

Celebrazioni a parte, non è un buon momento per Nikon. Nel mese di novembre la scelta di licenziare 1.000 dipendenti come parte di un processo di riassetto societario. L’azienda sta cercando di esplorare nuovi territori, in termini commerciali, con il lancio di dispositivi come le action camera della linea KeyMission, una delle quali in grado di realizzare video a 360 gradi. Questo senza ovviamente trascurare il segmento reflex, come dimostra il debutto lo scorso anno della nuova ammiraglia D5 indirizzata ai professionisti della fotografia.