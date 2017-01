PS4 Slim, in arrivo la versione Glacier White

Cristiano Ghidotti,

Chi sta valutando l’acquisto di una nuova console videoludica può prendere in considerazione l’inedita versione Glacier White della PS4 Slim, annunciata oggi da Sony e in arrivo anche sul mercato italiano nella giornata di martedì 24 gennaio. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati annunciati in via ufficiale, ma la spesa non dovrebbe differire da quella richiesta per la colorazione standard, ovvero 299,99 euro.

Nuovo look per PlayStation 4! Più leggera, più piccola, più sottile e un nuovo colore!

PS4 Slim Glacier White

Cambia la veste, con un bianco glaciale a caratterizzare tutta la scocca, ma all’interno le componenti hardware rimangono le stesse, compreso il disco fisso da 500 GB in cui salvare giochi e contenuti multimediali. Anche il controller DualShock 4 riceve il medesimo trattamento, presentandosi con il video in streaming di seguito nella sua tinta inedita. Un’operazione che strizza dunque l’occhio ai collezionisti e ai più attenti all’aspetto estetico. Da segnalare che in Giappone arriverà anche il modello equipaggiato con hard disk da 1 TB, ma quasi un mese più tardi, ovvero il 23 febbraio. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti e il continente americano, dove solitamente le console bianche vendono bene.

PlayStation 4 500GB HDD Glacier White sarà disponibile nei territori PAL dal 24 gennaio insieme alla classica versione Jet Black e sarà accompagnata dal Dualshock 4 Glacier White.

Va precisato che si tratta dell’edizione chiamata Slimmer e Lighter (abbreviato più semplicemente in Slim) di PlayStation 4 e non di quella Pro che grazie ad una potenza di calcolo più elevata rispetto al modello standard offre il supporto a feature avanzate come l’output video dei giochi a risoluzione 4K e alla modalità HDR. Non è chiaro se anche questa riceverà in futuro lo stesso trattamento estetico.