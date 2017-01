Samsung All-in-One, PC con soundbar Bluetooth

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha presentato al CES 2017 di Las Vegas diversi prodotti, tra cui i notebook della serie 9, gli Odissey e due Chromebook. Sul canale YouTube sono stati pubblicati due video del Samsung All-in-One, un PC desktop che non ha ricevuto particolare risalto, ma che possiede alcune interessanti caratteristiche.

Il nuovo prodotto viene offerto in due versioni (touch e non) con uno schermo da 24 pollici (1920×1080 pixel) che può essere inclinato in base alle esigenze dell’utente. La particolarità del PC è l’assenza di una base tradizionale, sostituita da una soundbar abbastanza voluminosa che integra due altoparlanti stereo da 10 Watt. Il nome della tecnologia audio è denominata Vivid Sound. Insieme al PC vengono fornite la tastiera e il mouse wireless. Sulla cornice superiore è presente una webcam con sensore IR che permette di sfruttare la funzionalità Windows Hello di Windows 10 per effettuare il login.

Sul retro della soundar sono disponibili lo slot SD, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB 3.0, ingresso e uscita HDMI, porta USB 2.0 per mouse e tastiera wired, porta Gigabit Ethernet e jack per l’alimentatore esterno. La dotazione hardware comprende inoltre processore Intel Core i5-7400T (TDP 35 Watt), 8 o 16 GB di RAM e hard disk da 1 TB. Samsung afferma che memoria e storage possono essere facilmente aggiornati.

Il PC all-in-one è compatibile con l’applicazione SideSync che consente backup automatico, trasferimento dei file e mirroring per gli smartphone Galaxy. La soundbar può essere utilizzata da un dispositivo Bluetooth anche quando il computer è spento. Il produttore coreano non ha svelato prezzo e disponibilità.