ZTE Blade V8, Android mid-range dual camera

Luca Colantuoni,

Oltre al Blade V8 Pro, ZTE ha presentato al CES 2017 di Las Vegas una versione più economica, denominata Blade V8, che condivide la principale caratteristica del modello superiore, ovvero la doppia fotocamera posteriore. La risoluzione dei sensori è tuttavia inferiore, così come la dotazione hardware. Il prezzo, non comunicato, sarà quindi molto accessibile.

Lo ZTE Blade V8 possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Il vetro che protegge il display è di tipo 2.5D, quindi leggermente curvo ai lati. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 435, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash. Il produttore cinese offre anche una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage. La connettività è garantita dai tradizionali chip WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. Il pulsante Home nasconde il lettore di impronte digitali.

La fotocamera frontale ha una risoluzione di 13 megapixel, mentre per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. ZTE sottolinea che il Blade V8 è in grado di scattare foto con effetto bokeh e di modificare la messa a fuoco dopo lo scatto. Grazie alla possibilità di rilevare distanza e profondità, lo smartphone scatta foto con diverse angolature e le combina insieme per ottenere foto 3D di alta qualità.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia Mifavur 4.2. Il Blade V8 sarà disponibile in quattro colori (Rose Gold, Silver, Dark Grey e Champagne Gold). Arriverà in Russia e Giappone a febbraio e in Germania, Spagna e Cina a marzo. Non è noto se e quando sarà in vendita anche nel nostro paese.