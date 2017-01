Fastweb Mobile, disponibili le nuove SIM 4G

Filippo Vendrame,

Fastweb Mobile è diventato, come noto, Full MVNO abbandonando la rete di 3 Italia per quella di TIM grazie alla quale potrà offrire ai suoi clienti anche la connettività 4G. La trasformazione in Full MVNO e il cambio di rete non avverranno in maniera trasparente per i clienti che dovranno forzatamente cambiare la loro SIM. L’operatore virtuale non ha ancora comunicato i dettagli sul cambio di SIM, tuttavia è già partita la distribuzione delle SIM per i nuovi clienti e per chi effettuerà la portabilità del proprio numero.

Dunque, presso i 14 negozi flagship e i 54 franchising store di Fastweb su tutto il territorio italiano sarà possibile acquistare una nuova SIM che darà l’accesso diretto alla nuova rete TIM. Gli attuali clienti dell’operatore sino a che non sostituiranno la loro vecchia SIM continueranno ad utilizzare la rete di 3 Italia. La disponibilità delle nuove SIM, dunque, sarà su tutto il territorio italiano e non limitata ad alcuni punti vendita. In attesa del piano di cambio di SIM nazionale, i già clienti che volessero provvedere alla sostituzione della loro scheda potranno seguire due strade.

Via posta tradizionale (richiesta inoltrabile online dalla propria area clienti MyFastPage), con consegne a partire da fine febbraio 2017 (senza costi aggiuntivi per la spedizione)

Dal primo Febbraio 2017 in tutti i punti vendita (flagship e franchising) Fastweb presenti su territorio nazionale

Si ricorda, infine, che per poter sfruttare i vantaggi della rete 4G i clienti Fastweb Mobile dovranno essere in possesso di uno smartphone compatibile con questo standard di rete.