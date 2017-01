HTC Desire 650 arriva in Europa

Luca Colantuoni,

Circa due mesi fa, il produttore taiwanese aveva annunciato un nuovo smartphone della serie Desire, per il quale è stato scelto un design differente rispetto agli altri modelli. HTC ha ora comunicato che il Desire 650 sarà disponibile anche in Europa a partire dal mese di febbraio. Purtroppo le specifiche tecniche sono decisamente “antiquate” e probabilmente gli utenti acquisteranno altri smartphone con caratteristiche migliori.

Nonostante i bilanci trimestrali in rosso e le voci su una possibile uscita dal mercato, HTC continua a proporre smartphone con una dotazione hardware nettamente inferiore a quelle offerte dai suoi diretti concorrenti. Il Desire 10 Lifestyle integra un processore Snapdragon 400, mentre il recente HTC 10 evo integra uno Snapdragon 810. Il produttore non aveva svelato il SoC presente nel Desire 650, ma ora si scopre che il chip integrato è lo Snapdragon 400, presentato da Qualcomm tre anni fa e superato da altri sette modelli (410, 412, 415, 425, 427, 430 e 435).

Queste sono le altre specifiche: display da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2, autofocus e supporto per la tecnologia HDR, fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f/2.8, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. La tecnologia BoomSound può essere sfruttata solo con gli auricolari, ma HTC promette un suono Hi-Fi. La batteria ha una capacità di 2.200 mAh.

Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. Il Desire 650 sarà disponibile in due colori: Dark Blue e Lime Light. La versione riservata al mercato taiwanese costa circa 170 dollari. Non è noto il prezzo scelto da HTC per il mercato europeo.